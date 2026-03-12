4戦13本塁打の強力打線…プールD4連勝で突破第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが11日（日本時間12日）、全日程が終了した。グループA・B・Dの勝者が決まり、ベスト8が出揃った。17年ぶりにグループリーグを突破した韓国代表はドミニカ共和国と準々決勝で対戦するが、母国メディアは早くも“白旗”のようだ。2009年準優勝を最後に苦戦が続いた韓国代表は、最終オーストラリア戦に7-2で勝利。失点率