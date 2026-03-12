「緩んだ地盤の安定化が最優先、道路橋脚の安定性も…両方が確認されて初めて規制解除かと」復旧のめど立たず、事態は長期化するおそれもあります。 【タイムラプス画像】少しずつ少しずつ…高さが下がっていく新御堂筋の「巨大鋼鉄管」 大阪市北区鶴野町で、鋼鉄管が突如地面を突き破り、空中にせり出した問題で、１２日午前、大阪市の担当者らが取材に応じました。 ■鋼鉄管の現状と今後について 一時、１３メートルほ