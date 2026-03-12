「緩んだ地盤の安定化が最優先、道路橋脚の安定性も…両方が確認されて初めて規制解除かと」復旧のめど立たず、事態は長期化するおそれもあります。

【タイムラプス画像】少しずつ少しずつ…高さが下がっていく新御堂筋の「巨大鋼鉄管」

大阪市北区鶴野町で、鋼鉄管が突如地面を突き破り、空中にせり出した問題で、１２日午前、大阪市の担当者らが取材に応じました。

■鋼鉄管の現状と今後について

一時、１３メートルほど隆起し、新御堂筋の高架近くまでせり出していた鋼鉄管は、注水した重みにより少しづつ下がり、埋め戻っていきましたが、現在は路上から約１．６メートル突き出した状態で止まっているということです。

この先端はどうなるのか…記者の質問に対し以下のやり取りがありました。

Ｑ．これ以上沈むことないのでは？カットすることが前提か？

Ａ．そうです 地盤の安定を最優先に考えています。

Ｑ．せりだす部分の切断はいつごろか？

Ａ．地盤の安定がすべて確認されたあとになろうかと。

■まずは地盤の安定

担当者は切断する方向性を踏まえつつ、まずは地下から鋼鉄管が抜けてしまったことによる、周囲の地盤のゆるみを安定させることが優先としました。

現場は、新御堂筋の橋脚に加え、ＪＲ西日本の高架もある複雑な立地、影響は両者におよぶ可能性もあるのです。

安定させる方法は薬剤注入です。具体的には、鋼鉄管の周囲９か所から薬剤（セメント系と水ガラス系の混合だという）を注入して、周辺地盤を固めるということですが、その作業時間についても制約があります。

■ＪＲへの影響について

ＪＲ西日本との協議の結果、きょうは午後１０時からあす朝４時までの電車の運行の少ない時間の作業になるということです。

「地盤に薬液を注入するので、管理を誤ると地盤が変異、挙動する可能性がある。（ＪＲの）橋脚の変異につながって管理地を超え、列車の運行に支障をきたすので、運行しない時間帯に」（大阪市建設局）

効果を確認しながら、数日はかかるだろうという見込みです。

■新御堂筋への影響について

また、地盤が緩んだことで新御堂筋の高架を支える橋脚への影響も懸念されていて、センサーを使って傾いていないか調べるところから始めている（いまのところ異常はない）といいます。先行して交通規制の範囲を狭めたりすることは無いということです。

「まず地盤、緩んだ地盤の安定化を最優先で、影響も見ながら慎重に。道路の橋脚の安定性も並行して強化、両方が確認されて初めて規制解除かと 目途はわかっていない」

「（相当長期になりそう？）なんともいえない なるべく短くできるように」（大阪市建設局）

■鋼鉄管はどうなる

そして問題がもうひとつ、鋼鉄管そのものは注水によって沈んでいる状態です。

けさ撮影した映像では、管の中に水が溜まっている様子がわかります。

市の担当者は、今回の薬剤注入の目的は、”周辺地盤の安定、新御堂筋の橋脚などの安定”だとし、いち早い交通規制の解除を目指しています。

その後、地下に鋼鉄管そのものを安定させるための調査・対応をするため、工事の長期化が予想されます。