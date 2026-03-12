HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話にて、3次審査でHONOKA.K（黒川穂香・20歳）がハイレベルなパフォーマンスで審査員を唸らせた。【映像】ステージで四つん這いになり…元日プ女子の凄すぎるダンス3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスを展開。チームAはLE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」を披露する。「UNFORGIVEN」はスタジオキャストとして出演してい