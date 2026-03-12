まさかの結果となった。現地時間３月11日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、マンチェスター・シティがレアル・マドリーとホームで対戦。０−３で完敗を喫した。20分に緩慢な守備からフェデリコ・バルベルデに先制ゴールを許したシティは、マドリーの勢いを止められず、27分と42分にもバルベルデのシュートで被弾。前半で３点を奪われる。後半のPKのピンチはGKジャンルイジ・ドンナルンマがスト