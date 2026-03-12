Image: Huawei Windowsマシンならアリ？世はApple（アップル）が発売した「MacBook Neo」に熱狂中です。たとえスペックを絞ってでも、低価格でオシャレなMacBookシリーズは好評価のよう。ほかのメーカーまでも、この勢いに押されっぱなしではいけないと動き出しているみたいなんです。MateBook Neoで真っ向勝負このほどNotebookcheckは、中国のHuawei（ファーウェイ）が投入を計画していると