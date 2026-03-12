Image: Huawei

Windowsマシンならアリ？

世はApple（アップル）が発売した「MacBook Neo」に熱狂中です。たとえスペックを絞ってでも、低価格でオシャレなMacBookシリーズは好評価のよう。ほかのメーカーまでも、この勢いに押されっぱなしではいけないと動き出しているみたいなんです。

MateBook Neoで真っ向勝負

このほどNotebookcheckは、中国のHuawei（ファーウェイ）が投入を計画しているとされる「MateBook Neo」について報じました。複数のリーカーからの情報として、高級モデルもそろうMateBookシリーズに、初の廉価版を用意。そのネーミングにNeoを冠するあたり、完全にMacBook Neoの存在を意識していますよね。

どうやら販売価格帯は、中国市場で4,000元（約9万2000円）から購入できる見込み。MacBook Neoより安くなるアピールポイントのようです。それでいて、本体メモリは24GBを標準で備える高性能が最大の魅力。本体メモリを8GBしか備えていないMacBook Neoより、スペック面でも優位とされています！

安さの秘密はモバイルプロセッサ

ちなみに、MateBook Neoの安さのカギは、これまでハイエンドなMateシリーズのスマートフォンに搭載されてきた、Kirin 9030 Proチップが採用されていることにあるでしょう。スマホ向けのモバイルプロセッサを、ノートPCに搭載することで廉価版のモデルを出す発想。iPhone 16 Pro向けだったA18 Proチップの採用で誕生したという、MacBook Neoそっくりなアプローチですね〜。

なお、MateBook NeoはノートPCというジャンルにはなるものの、Windows 11が搭載されるかは不明。いまHuaweiは、独自OSとなる「HarmonyOS Next」へカジを切っており、MateBook NeoのOSもWindowsとはならない可能性が高そうです。モバイルプロセッサを採用しつつ、低価格ながら高性能なWindowsノートPCが登場したら、真のMacBook Neoキラーとなるのでしょうけど。

Source: Notebookcheck