6月19日に公開される有村架純主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』の本ビジュアルと30秒予告が公開された。 参考：有村架純×黒木華×南沙良が笑顔で語らう『マジカル・シークレット・ツアー』場面写真公開 本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが「金の密輸」で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金を抱えた研究者、そし