6月19日に公開される有村架純主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』の本ビジュアルと30秒予告が公開された。

参考：有村架純×黒木華×南沙良が笑顔で語らう 『マジカル・シークレット・ツアー』場面写真公開

本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが「金の密輸」で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金を抱えた研究者、そして貯金ゼロの未婚の妊婦。犯罪とは無縁そうに見える3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。

夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子を演じるのは、本格的な母親役に挑戦するのは初めてとなる有村。ともに金の密輸をする共犯者として、奨学金の返済に追われる借金600万の研究員・清恵を黒木華、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由を南沙良が演じるほか、塩野瑛久、青木柚、斎藤工らが脇を固める。監督を務めたのは、『ミセス・ノイズィ』で日本映画批評家大賞にて脚本賞を受賞した天野千尋。なお、本作はシンガポールで大規模ロケが敢行された。

公開された本ビジュアルは、非日常の「金密輸」を通して手に入れた、危うくも眩しいひと時を鮮烈に切り取ったもの。密輸をするために手に入れた金塊をかじり楽しそうに写真を撮る3人は、人生の絶頂に立ち、眩いばかりの笑みを浮かべている。屈託のない3人の笑顔とともに「罪という秘密が、人生を変える―」というコピーが添えられている。

あわせて公開された30秒予告は、「金の密輸」で犯人が逮捕された、という衝撃のニュースから始まる。夫の横領を知った2児の母、借金を抱える研究員、貯金ゼロで未婚の妊婦……苦境に立たされた3人は、連れてこられたシンガポールでの闇バイト＝「金の密輸」が成功したことに味をしめ、自分たちで密輸を始めてしまう。今まで手にしたことのない自由と、お金。その輝きに翻弄され、人生を取り戻すように日々を謳歌していく3人。しかし、次第に暗雲が立ち込めていく。

さらに、横領をしたことで会社を解雇される和歌子（有村架純）の夫・高志（塩野瑛久）、清恵（黒木華）を飛び越えて研究成果を出し、海外の有名大学のラボへ移籍する後輩の研究者・椎名（青木柚）、横領をされた会社の経営者という立場と、窮地に追いつめられた和歌子・高志夫妻を助けたい思いのはざまで揺れる高志の上司・田ノ上（斎藤工）の姿を捉えた新場面写真も公開された。

なお、3月13日よりムビチケ前売券（オンライン券）の発売が決定。購入特典として、メインビジュアルを使用したオリジナルスマホ壁紙がゲットできる。（文＝リアルサウンド編集部）