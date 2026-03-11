元ANA「JA405A」野球の国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の1次ラウンドが終了し、「プールC」から日本、韓国が勝ち上がりました。2国の代表は東京からアメリカ・マイアミへと向かい、準々決勝以降の試合に挑みます。このうち韓国代表が11日に乗り込んだ東京発マイアミ行きのチャーター便が、国内の航空ファンのあいだで大きな話題となりました。【写真】えっ…これが「VIP機と化した元ANAジャンボ」驚愕の