3月9日、お笑い芸人のやす子が、月曜レギュラーとして出演している『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の放送を欠席した。「やす子さんは、8日に自身のXを更新。《3月9日月曜日の #ヒルナンデス は予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます！！》と報告しました。さらに、胸に本名の名字である『安井』と書かれた名札をつけた迷彩服姿の自撮り写真も添付。笑顔を見せていますが、輸送車両の内部の