3月9日、お笑い芸人のやす子が、月曜レギュラーとして出演している『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の放送を欠席した。

「やす子さんは、8日に自身のXを更新。《3月9日月曜日の #ヒルナンデス は予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます！！》と報告しました。

さらに、胸に本名の名字である『安井』と書かれた名札をつけた迷彩服姿の自撮り写真も添付。笑顔を見せていますが、輸送車両の内部のような場所で休憩中に撮ったものと思われます」（芸能記者）

2017年、17歳のとき自衛隊に入隊したやす子だが、2019年から芸人として活動している。

「やす子さんは、芸能活動を続けるかたわら、即応予備自衛官として、現在も任官中なのです。即応予備自衛官とは、陸上自衛隊の非常勤特別職国家公務員のことで、元自衛官らが社会人になって働きながら、年間30日の訓練を受けることで、有事や災害時に招集され、自衛官として活動するというものです。

芸人の仕事が多忙だったため、しばらく “休業” していましたが、2024年4月から訓練を再開しており、今回もレギュラー番組より訓練を優先したということでしょう」（スポーツ紙記者）

常に体を鍛えておかなければならないのだろう。やす子の意識の高さを指摘するのは、テレビ局関係者だ。

「やす子さんは、真冬でも半袖を着ているんです。以前、番組の収録が終わってテレビ局から出てきた際に、アウターなしで半袖だったので驚きましたよ。その日の東京は最高気温で10度という寒さでしたから。

そのまま、番組のスタッフや警備の人たちに笑顔で挨拶をして、車に乗り込みました。元気いっぱいの姿で、『さすが鍛え方が違う』と思いましたね（笑）。

2025年には、直近3年間で7日しか休みがなかったことを明かして話題となりましたが、“鉄人” のように活躍できるのは、日ごろの鍛錬のおかげなのでしょうね」

やす子は10日、《5日間の予備自衛官 招集訓練終わり帰宅しました》と、愛猫とたわむれる動画を投稿した。体調万全のようで、番組復帰も問題なさそうだ。