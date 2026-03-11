東日本大震災の発災から15年経った2026年3月11日、人気音楽グループ「FUNKY MONKEY BABYS」のファンキー加藤さんがXで、「どうしても忘れられない日」として当時を振り返った。「幾度も襲ってくる余震に怯え、電源が落ちた暗い新幹線の車内の寒さに震えていた」加藤さんは投稿で「2011年3月11日 14時46分FUNKY MONKEY BABYSは福島での卒業式ライブを終えて、東京に戻る東北新幹線に乗っていました」と説明し、「まともな情報を知