OBSラジオのコーナー「加藤秀樹が語る 日本の未来構想」の3月9日放送では、「自分ごと」というキーワードを軸に、緊迫する中東情勢が私たちの生活や日本の安全保障にどれほど直結しているか、他人ごとではないか、について語った。 【写真を見る】イラン攻撃、ホルムズ海峡封鎖の衝撃高市政権が直面する「原油高騰」と「自衛隊派遣」 日常の「ごみ拾い」に見る「自分ごと」 加藤氏は、会社や工場に落