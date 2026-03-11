BTSの待望の「完全体」カムバック公演が、韓国・ソウル中心部を事実上ストップさせる見通しとなった。ソウル市は3月21日に光化門広場で行われる公演に向け、約3400人の警備要員を配置すると発表。約26万人が集結すると見込まれており、同市史上最大級の群衆管理が実施される。 【写真】兵役を終え無事に除隊したRMとV迷彩服でも隠せぬスター性 韓国紙「中央日報」によると、これらの対策は呉世勲（オ・セフン）ソウ