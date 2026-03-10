◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、すでに同組1位で準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦。大谷翔平投手（31＝ドジャース）は今大会で初めてスタメンを外れたが、少年への“神対応”が話題となっている。スタメンを外れたものの、イニング間にキャッチボールをしていた大谷の