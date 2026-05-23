「大切な貴重品の珍しいコインを当店にて100円玉と間違えて使われたお客様！」東京農工大生協（農学部店購買部）の公式Xによる呼びかけが、SNS上で大きな注目を集めた。4月27日の投稿によると、ある客が会計時、誤って珍しいコインを100円玉として使用したという。生協側は「大切にお預かりしております」と呼びかけ、気が付いた際は来店するよう案内。さらに確認不足について自ら謝罪するなど、"神対応"を見せた。一見すると心温