台風6号の接近に伴い、各地で大雨や暴風への警戒が呼びかけられるなか、ゲオの公式Xが発信した利用者へのメッセージがSNSで大きな反響を呼んでいる。【写真】「こういう会社は信用できる」称賛が相次いだゲオの神対応台風直撃『ゲオ』公式Xの神対応話題になっているのは、ゲオが公式Xで投稿した台風に関するお知らせだ。《台風6号の影響により、各地で外出困難な状況が予想されます》としたうえで、《レンタル品のご返却に際し