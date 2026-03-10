[故障者情報]藤枝MYFCは10日、DF近藤優成が左肘肘関節脱臼により、全治約8週間と診断されたことを発表した。近藤は7日のJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第5節・ジュビロ磐田戦で負傷。今季ここまでリーグ戦2試合に出場していた。