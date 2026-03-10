予備校講師でタレントの林修がMCを務めるMBS／TBS系バラエティー『日曜日の初耳学』（後10：00）が8日に放送され、林の妻で産婦人科医の林裕子氏が出演。これまでメディア出演がほとんどなかったこともあり、その人物像や経歴に関心が集まった。【写真】「めっちゃ美人」と話題の林裕子先生裕子氏は早稲田大学で心理学を学び、その4年後に医学部へ再入学。再び大学で学び直すという異色の経歴を経て、医師の道へ進んだという。