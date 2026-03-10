マツダ「CX-3」が機種体系を刷新！ 生産終了の発表と現場の反応マツダは2026年2月末をもって、コンパクトSUV「CX-3」の国内向け車両の生産を終了したことを公式ホームページ上で明らかにしています。その一方で販売店には、「CX-3」について新たな展開があるのではないかという情報が入っているようです。【画像】超カッコいい！ これがマツダ“新”「小さな高級SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）CX-3は、2014年のロサンゼ