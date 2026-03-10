マツダ「CX-3」が機種体系を刷新！ 生産終了の発表と現場の反応

マツダは2026年2月末をもって、コンパクトSUV「CX-3」の国内向け車両の生産を終了したことを公式ホームページ上で明らかにしています。

その一方で販売店には、「CX-3」について新たな展開があるのではないかという情報が入っているようです。

【画像】超カッコいい！ これがマツダ“新”「小さな高級SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

CX-3は、2014年のロサンゼルスオートショーで世界初公開されたクロスオーバーSUVです。マツダの新世代技術である「SKYACTIV TECHNOLOGY」とデザインテーマ「魂動」を全面的に採用した第5弾モデルとして、2015年に国内での販売が開始されました。

プラットフォームには、同社のコンパクトカー「デミオ」（現マツダ2）のものをベースに採用しています。

しかし、単なる派生モデルではなく、大径タイヤの装着に合わせた足回りの再設計や、SUVらしい力強いプロポーションを構築したことで、上質なパーソナルカーとしての独自の立ち位置を築きました。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1780mm×全高1550mmと、街中での扱いやすさを追求したコンパクトなパッケージングが魅力です。エクステリアは、塊感のあるボディサイドと伸びやかなキャビンの対比が特徴的なプロポーションを実現しています。

インテリアは上質さにこだわったスタイリッシュなデザインが採用されており、都会からアウトドアまであらゆるシーンに似合う世界観が構築されました。

パワートレインは、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの2種類を設定しています。特に1500ccのディーゼルエンジンには、ノック音を抑制する新技術が取り入れられ、静粛性や音質を向上させています。

駆動方式も生活環境に合わせてFFと４WDを選択可能でした。

2025年12月の機種体系の変更では、ユーザーから好評を得ている装備を追加したうえで、ラインナップが「15S Urban Dresser II」と「XD Vivid Monotone II」の2種類に集約されました。

ガソリンモデルの「15S Urban Dresser II」では、人気装備である「アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH）」と「自動防眩ルームミラー」が標準装備化され、夜間走行時の利便性と安全性が高められています。

これに伴い、「15S Touring」などのグレードは廃止となりました。

ディーゼルモデルの「XD Vivid Monotone II」には、スーパーUVカットガラス（フロントドア）とIRカットガラス（フロントガラス／フロントドア）が新たに採用されました。

その一方で、ステアリングシフトスイッチやLEDフロントフォグランプ、運転席10Wayパワーシートといった一部の機能が廃止されています。



それでは、今回発表されたCX-3の生産終了について、販売店ではどのような動きがあるのでしょうか。

関東圏のマツダ販売店担当者は次のように話します。

「CX-3は当店ではすでに在庫はなく受注ができない状況です。

生産停止中ですが、実は4月以降に内容が変わって生産再開を予定しています。具体的な確定のアナウンスはまだ届いていないのですが、何かしらのブラッシュアップがされて、生産再開という形になるのではないかと見ています」

また、他の販売店担当者は次のように話します。

「生産終了の理由について、具体的な理由は届いておりませんが、車両の不具合などではありません。

海外で生産を行っておりますので、現地の工場で何かしらの事情があったのではないかと推測されます。

現在当店では在庫がないため、購入を検討されている方は、急ぎでなければ4月以降の発表をお待ちいただく形になります」

公式発表の「生産終了」という言葉とは裏腹に、販売店からは「4月以降の再開」という前向きな情報も出ており、今後の動向から目が離せません。