平成に女児の間で流行した「シール交換」のブームが再燃しています。特にぷっくりして立体感がある「ボンボンドロップシール」が人気を集めており、入手が困難となっています。購入しようとして断念した人は多いのではないでしょうか。【画像で見る】どこも売り切れ…これが「ボンボンドロップシール」の模倣品＆正規品の違いです！ところで、このボンボンドロップシールの類似品や模倣品が出回っており、販売元のクーリア（大