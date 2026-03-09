ペロペロ攻撃！犬が飼い主の手を舐める理由 手に美味しい味や匂いがついているから 犬が飼い主さんの手を舐めてくるときの一番単純な理由は、飼い主さんの手が美味しいから、あるいは美味しい匂いがするからです。私たちは手でさまざまなものに触れます。 特に料理をした後や何かを食べた後は、手を洗ったつもりでも味や匂いが残っていることがあります。犬はこれらを感じとって「美味しい～！」と舐めているのです。