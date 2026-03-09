「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップオーストラリア代表−韓国代表」（９日、東京ドーム）一回裏に韓国のムン・ボギョンが先制２ラン。三回に２点加点して優位に立った。日本が先に準々決勝進出を決め、残る１枠をかけた韓国オーストラリア台湾による争いが熾烈かつ複雑。３チームが２勝２敗で並んだ場合は「失点率」で決まるルール。少なくとも韓国が２位となるためには、このオーストラリア