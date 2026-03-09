提供：丸亀市消防本部 東日本大震災から3月11日で15年です。発災当時、消防士として被災地で救助にあたった香川県の男性が当時の活動を後輩の消防士らに伝えました。その思いとは。 （被災地で救助活動／直井 淳さん）「こっちの方はこんな状態で道路がなくて。（3月）16日に入ったんかな。5日後に。その前に自衛隊が道を作ってくれたって。入ってから何も情報がなくて行方不明者がいるかも分からず」 丸亀市消防本