寿司チェーンのスシローは3月11日から、通常180円〜で販売している「活〆桜鯛」を特別価格の2貫150円〜（各税込）で販売する。そのほか、「ジャンボとろサーモン」（1貫110円〜）などの期間限定メニューも多数登場する。販売ラインアップ（価格はすべて税込）販売商品は以下の通り。価格は店舗によって異なる。◆活〆桜鯛（2貫、特別価格150円〜）一度も冷凍せず、生のまま店舗へ納品。店内で皮引きと切りつけを行うことで、鮮度の