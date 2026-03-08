【モデルプレス＝2026/03/08】AAAの宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太が3月8日、 LINE CUBE SHIBUYAにて結成20周年を記念したファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」を開催。同イベントの追加公演の開催がサプライズ発表された。【写真】ファン待望 AAAメンバー集結ショット◆AAA、20周年記念ファンミの追加公演決定2005年にデビューを果たし、2025年9月14日には結成20周年を迎えたAAA。グループは2021