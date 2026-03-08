「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ韓国代表４−５台湾代表」（８日、東京ドーム）韓国代表が延長タイブレークの末に逆転負け。連敗で準決勝進出に向け厳しい状況となった。同時に侍ジャパンのＣ組２位以上が確定し、準決勝進出が決まった。夜の日本−オーストラリア戦を前にＣ組は。日本２勝オーストラリア２勝台湾２勝２敗韓国１勝２敗チェコ３敗仮に同日夜に日本がオーストラリアに敗北すると