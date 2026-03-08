ピエール瀧さんがインスタグラムで日韓戦の観戦を報告、後ろの席にはムロツヨシさん野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCの韓国戦（東京ドーム）で8-6で勝利し、2連勝を飾った。この大一番には多くの芸能人も観戦に訪れていたが、スタンドで起きた人気芸能人同士のまさかの“遭遇”がSNS上で話題を呼んでいる。大谷翔平投手（ドジャース）の同点弾などで逆転勝利