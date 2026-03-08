ピエール瀧さんがインスタグラムで日韓戦の観戦を報告、後ろの席にはムロツヨシさん

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCの韓国戦（東京ドーム）で8-6で勝利し、2連勝を飾った。この大一番には多くの芸能人も観戦に訪れていたが、スタンドで起きた人気芸能人同士のまさかの“遭遇”がSNS上で話題を呼んでいる。

大谷翔平投手（ドジャース）の同点弾などで逆転勝利を収めた激闘の日韓戦。日本中が熱狂したこの試合を、音楽ユニット「電気グルーヴ」のピエール瀧さんも相方の石野卓球さんとともにスタンドから見守っていた。

瀧さんは7日に自身のインスタグラムを更新し、「卓球くんとWBC日本vs韓国戦観に行って来ました ちなみに後ろの席がムロくんでした」と綴り、球場での様子を報告した。偶然にも後ろの席に俳優のムロツヨシさんが座っていたというのだ。大舞台のスタンドで起きたまさかの出来事を、ファンに向けて驚きとともに明かした。

日本を代表する人気芸能人たちが、偶然にも前後の席に座るという奇跡的な展開に、SNS上のファンも驚きを隠せない様子だった。「後ろがムロちんてそんな事あります？ 」「それも凄い！ 」といった驚愕のコメントが殺到した。

さらに、豪華すぎる顔ぶれが密集する客席の状況に対し「試合に集中出来ないじゃないかー」とツッコミを入れる声や、「さすがだな」「ちゃっかり後ろの人と」と、思わぬ出会いを報告した彼らの様子にほっこりするファンも続出。グラウンド上の熱戦だけでなく、スタンドで起きた奇跡的な遭遇も大きな反響を呼んでいた。（Full-Count編集部）