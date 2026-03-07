都内有数の花見スポット・砧公園で、高さ10メートル以上の桜の木が倒れて女性が下敷きになり、けがをしました。倒木の原因はなんだったのかどう対策すればいいのか専門家に取材しました。都内有数の花見スポットとして知られる、砧公園。春にはソメイヨシノなど800本以上が咲き乱れ、多くの観光客でにぎわいます。そんな桜の木が、けさ。記者「大きな木が根元から折れてしまっています」公園に横たわる大きな木。手前の木も巻き込