【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズは６日、イラン南部ホルムズガン州の女子小学校で多くの児童が死亡した攻撃を巡り、米軍による誤爆の可能性が高いと報じた。事実なら、民間人への攻撃を禁じた国際法違反との批判が高まるのは必至だ。報道によると、女子小学校は米軍が攻撃を開始した２月２８日に空爆され、少なくとも１７５人の児童らが死亡したとされる。同紙が衛星画像などを分析した結果、小学校はイ