[3.7 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](みらスタ)※14:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 41 飯田雅浩DF 3 大岩一貴DF 5 喜岡佳太DF 14 下堂竜聖MF 2 小澤亮太MF 6 輪笠祐士MF 7 三沢直人MF 17 田邉光平MF 19 山本駿亮MF 40 成岡輝瑠FW 34 古川大悟控えGK 21 チェ・ヒョンチャンMF 25 藤森颯太MF 27 水口飛呂MF 28 小林成豪MF 36 西堂久俊FW 11 藤岡浩介FW 20 末永透瑛FW 98 アレフ・フィルミーノ