2月26日（現地時間）、インドネシア・バリ島南東部のウォス川河口でバラバラ遺体が発見された。遺体は死後3日以上経っているとみられ腐敗が進んでおり、現地警察はDNA鑑定を行い、身元確認を急いでいる。【写真を見る】美女インフルエンサー・ミシャロヴァさんの投稿に映っていたコマロフさん、タトゥーが遺体と一致しているとみられているバリ島では、2月中旬からウクライナ人男性イゴール・コマロフさん（28）の行方が分から