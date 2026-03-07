ABEMAのオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が2026年3月5日午後9時に放送された。スタジオでは、酒席を巡って衝突するカップルのやり取りを受け、藤本美貴が自身の夫・庄司智春との交際当時のエピソードを明かし、「嘘をつかないでほしいということ」と指摘する場面があった。【番組カット】夫・庄司智春との交際時のエピソードを話す藤本美貴本作は、交際を続けながらも結婚に踏