「老後も働けば安心」と考えていても、ある日突然、身に覚えのない「年金減額」の通知が届いたらどうでしょうか。 在職老齢年金の基準を正しく理解し、働き方を調整している人ほど、その衝撃は計り知れません。 ある男性のケースを見ていきます。日本年金機構から届いた通知に驚愕「見た瞬間、何かの間違いだと思いました」山本浩一さん（66歳・仮名）は、大手メーカーを60歳で定年退職後、再雇用で週4日勤務を続けています。年金