加給年金
『加給年金』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月1日
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ねんきん定期便に載らない隠れ年金5つ「申請しないと受け取れない」
加給年金や振替加算など、申請しないと一切受け取れない制度が存在するという
livedoor ECHOES
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夫はガッツポーズも…15歳差夫婦に温度差、年金めぐり50歳妻呆れ
65歳夫は年金受給見込み額が年間260万円になると喜んだが、50歳妻は喜ばなかったそう
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月29日
2026年7月27日
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申請しないと損する「加給年金」、年42万円を受け取れる2つの条件とは
厚生年金加入20年以上の人が条件を満たせば年約42万円が上乗せされる
プレジデントオンライン
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2026年4月の在職老齢年金改正で、65歳以降の働き方はどう変わるか
改正前の月額51万円から月額65万円へと基準が緩和されたとのこと
まいどなニュース
2026年7月26日
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65歳の誕生月に年金がゼロ、未開封の緑封筒が招いた手続き漏れ
日本年金機構から届いた緑色の封筒を未開封のままにしていたことが原因で
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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年金を70歳まで繰り下げ中に亡くなった場合、遺族は受け取れるのか
繰下げ待機中に死亡しても遺族が未支給年金を請求できる場合があり
ファイナンシャルフィールド
2026年7月24日
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年収600万円で40年働いた場合、厚生年金保険料の元が取れるのは何歳か
月収50万円の場合、自己負担は月約4万5750円、40年間で約2196万円になる
ファイナンシャルフィールド
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定年後にパートで働いても年金が減らないケースを解説
令和8年4月以降、年金カットは賃金と年金の合計が月65万円超の場合のみ
ファイナンシャルフィールド
2026年7月23日
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社労士が解説、年金「片方繰下げ」で節税と増額を両立する方法
老齢厚生年金を繰り下げると加給年金が受け取れなくなる点に注意が必要だという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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配偶者が先立つと年金が月10万円減る、老後の家計を守る固定費見直し術
配偶者が先立つと年金収入が激減するため、固定費の見直しが重要とのこと
プレジデントオンライン
2026年7月22日
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ねんきん定期便に載らない「加給年金」、申請しないと年42万円を取り逃す
厚生年金加入20年以上の人が対象で年約42万円が配偶者65歳まで加算される
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）