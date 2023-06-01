シンガー・ソングライターのあいみょんが６日、ニッポン放送「あいみょんのオールナイトニッポンＧＯＬＤ」に出演。身の回りで起こった?トラブル?についてトークした。あいみょんは最近、酒量を控えているそうで、その理由について「この間、酔っぱらってね、バッグなくしてん」とバツが悪そうに告白。イタリアンのお店でワインを飲みまくったそうで、「ほんで家帰ったまでは覚えてんねんけど、朝起きたらなんかバッグなくて