歌手の野口五郎（70）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。亡き母との別れについて語った。2025年2月、母は98歳で天国へ。野口のコンサート初日の開演約2時間前のことだったという。野口は「もし母親に何かあったとしても、コンサートが終わってから言ってくれ。歌を歌い続けることは止めないでくれ。それは母も喜ばないだろうし」と事前に妻に伝えていて、亡くなったことを知ったのはコンサート