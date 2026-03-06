住宅ローン比較サイト『モゲチェック』を運営する株式会社MFSが、今後の金利情報についてお伝えします。解説は、取締役CMO:塩澤崇です。■3月の住宅ローン金利の動き2026年3月の住宅ローン金利情報をお伝えします。12月18・19日の日銀金融政策決定会合で政策金利が0.25%引き上げられた影響から、三菱UFJ銀行と三井住友銀行がそれぞれ変動金利を引き上げました。従来は4月と10月に金利を見直すことが一般的でしたが、前倒しで金利を