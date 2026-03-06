グラビアタレントの清水あいりが、2024年7月に発表した結婚生活の実態について、あえて同居をしない「週末婚」を選択していることを明かした。また、プロポーズの言葉すらなかったという夫との不思議な関係性についても言及し、スタジオを驚かせた。【映像】清水あいりの夫の情報3月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が