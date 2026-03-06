グラビアタレントの清水あいりが、2024年7月に発表した結婚生活の実態について、あえて同居をしない「週末婚」を選択していることを明かした。また、プロポーズの言葉すらなかったという夫との不思議な関係性についても言及し、スタジオを驚かせた。

【映像】清水あいりの夫の情報

3月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について、街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組内の「“本音はベッドの上で”女子会編」に出演した清水は、結婚後の現在も「突然環境が変わるのが苦手」という理由から、夫と同棲せずに離れて暮らしていると告白。他人に言われて「あ、そうや、結婚してた」と思い出すほど変わらない生活を送っており、「そんなに変わってへんのが、結婚して良かったなって逆に思える」と満足気に語った。

気になるお相手との馴れ初めについては「紹介や合コンではなく、生いて普通に出会った」とした上で、驚きのプロポーズ秘話を披露。「俺はいつでも準備できているから」と寄り添ってくれる夫に対し、清水自らが「んー、じゃあ籍入れとく？」という軽いテンションで応じ、婚姻届を出すに至ったという。