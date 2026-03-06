全国の性風俗店に女性を斡旋する最凶スカウト集団「ナチュラル」に捜査情報を漏洩したとして逮捕・起訴された、警視庁暴力団対策課の元警部補・神保大輔被告（43）の初公判が2月26日、東京地方裁判所で開かれた。神保は捜査班の中心にいながら、昨年4月から7月にかけて、ナチュラルの独自アプリを通じて捜査用カメラの画像や設置場所などの情報を漏洩したとして、地方公務員法（守秘義務）違反の罪に問われ、懲戒免職となってい