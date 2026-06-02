台風6号は明日3日に関東甲信地方に接近する恐れがあります。明日3日朝の通勤・通学の時間帯は雨や風が強まり、交通機関に影響する可能性もあります。台風6号が暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近の恐れ台風6号は今日2日は西日本に接近し、明日3日は関東甲信地方に接近する恐れがあります。また、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を北上する見込みです。前線の影響もあり、発達した雨雲が台風の中心から離れた