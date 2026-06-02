プラスチックごみからナフサ精製の技術を開発したとして、愛知の町工場がX（旧Twitter）で話題となっている。 伸光テクノスの「油化還元装置」は、廃プラスチックを高温で熱分解し、約3時間で軽質油や重質油を抽出。重油やガソリン、ナフサの原料に精製可能で、国内外30社以上に導入実績がある。中京テレビの報道後、問い合わせが殺到した。 また、米ぬかから作られたナフサ代用インクを製造している和歌山県の築野グル&#12540