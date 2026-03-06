大失敗は隠すもの――そう思っていませんか。アップルのNewton、アマゾンのFire Phone。鳴り物入りで外れたプロジェクトをどう扱うべきか。失敗を恐れる組織と、失敗を設計する組織。その差が未来を分けるとしたら、あなたの現場はどちらですか。楽天グループ代表取締役会長兼社長・三木谷浩史氏をはじめ、Google元会長やZoomの創設者も絶賛する世界的ベストセラー『1兆ドル思考世界一流の成功をもたらす9原則』をもとに解説しま