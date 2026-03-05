中東情勢の悪化により開催の危ぶまれる“フィナリッシマ”だが、欧州サッカー連盟（UEFA）は、同試合の開催を依然として検討しているようだ。欧州王者と南米王者が激突する“フィナリッシマ”は、今回が2回目の開催となる。EURO2024を制したスペイン代表と、コパ・アメリカ2024で連覇を成し遂げたアルゼンチン代表による一戦は、現地時間3月27日にカタールのドーハで行われる予定となっている。しかし、現在の中東情勢の緊迫