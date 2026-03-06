「日清カレーメシ 欧風ビーフ」と昭和17年創業の老舗銭湯「堀田湯」（東京・足立区）のコラボレーションイベント「日清カレーメシ×堀田湯『カレーメシ神動線』」が「サウナの日」となる2026年3月7日（土）から20日（金）まで堀田湯にて開催される。3月5日にはプレオープン体験会が開催され、“カレーメシ神動線（かみどうせん）”がお披露目された。“カレーメシ神動線”とは、「サウナ室」や「水風呂」といった一連の流れに「カ