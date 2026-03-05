漫画家で画家の田村吉康氏が2026年3月5日、イタリアなどの大学や図書館で、日本の漫画の「安全性の再確認作業」が必要だとする意見が出ているとXで明かした。自身の一部の仕事が白紙になるなどの影響があったとし、「普通に大迷惑」と怒りをあらわにした。怒りの対象を明示しているわけではないが、小学館の漫画配信アプリ「マンガワン」問題への意見として受け止められている。「本当に倫理観が終わり過ぎてて凄い」田村氏の公式